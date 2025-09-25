ไดเรกทอรีบริษัท
Government of Canada
แพ็คเกจค่าตอบแทน กฎหมาย ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Government of Canada รวม CA$118K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Government of Canada อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Government of Canada
Legal Counsel
Ottawa, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$118K
ระดับ
LP-02
เงินเดือนฐาน
CA$118K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
5 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Government of Canada?

CA$226K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ส่งข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen กฎหมาย bei Government of Canada in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$124,738. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Government of Canada für die Position กฎหมาย in Canada beträgt CA$118,448.

