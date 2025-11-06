ไดเรกทอรีบริษัท
Government of Canada
  • เงินเดือน
  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

  • Greater Ottawa Area

Government of Canada นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เงินเดือน ใน Greater Ottawa Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ค่ามัธยฐาน in Greater Ottawa Area ที่ Government of Canada รวม CA$68K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Government of Canada อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Government of Canada
IT Support
Ottawa, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$68K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
CA$68K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

สนับสนุน IT

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Government of Canada in Greater Ottawa Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$124,066 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Government of Canada สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) in Greater Ottawa Area คือ CA$76,298

