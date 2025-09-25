ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Government of Canada รวม CA$122K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Government of Canada อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Government of Canada
Senior Data Scientist
Ottawa, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$122K
ระดับ
EC6
เงินเดือนฐาน
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at Government of Canada in Canada sits at a yearly total compensation of CA$126,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Government of Canada for the นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล role in Canada is CA$107,597.

