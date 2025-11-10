ไดเรกทอรีบริษัท
Google

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ

L4

ระดับที่ Google

เปรียบเทียบระดับ
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. แสดง 3 ระดับเพิ่มเติม
ค่าเฉลี่ย รายปี ค่าตอบแทนรวม
₹61,889
เงินเดือนพื้นฐาน
₹3,585,429
หุ้นจัดสรร ()
₹1,514,130
โบนัส
₹287,506

ข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
แหล่งข้อมูลอื่นๆ