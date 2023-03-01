ไดเรกทอรีบริษัท
Globus Medical
Globus Medical เงินเดือน

เงินเดือนของ Globus Medical อยู่ในช่วง $68,340 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรชีวการแพทย์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $203,010 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Globus Medical. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $110K
วิศวกรชีวการแพทย์
$68.3K
วิศวกรเครื่องกล
$124K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$179K
ผู้จัดการโครงการ
$166K
ฝ่ายขาย
$85.4K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$203K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Globus Medical คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $203,010 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Globus Medical คือ $123,878

