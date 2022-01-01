ไดเรกทอรีบริษัท
Globant เงินเดือน

เงินเดือนของ Globant อยู่ในช่วง $11,235 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $298,500 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Globant. อัปเดตล่าสุด: 9/12/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรเดฟออปส์

นักพัฒนาเว็บไซต์

ผู้จัดการโครงการ
Median $19.5K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $40.3K

สถาปนิกโซลูชั่น
Median $126K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $190K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $196K
นักบัญชี
$15.9K
ผู้ช่วยธุรการ
$143K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$33.6K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$46.4K
การพัฒนาธุรกิจ
$299K
บริการลูกค้า
$50.3K
ทรัพยากรบุคคล
$15.2K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$13.3K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$71.9K
การตลาด
$11.2K
การดำเนินงานการตลาด
$52.3K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$46.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$39.4K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $219K
ฝ่ายขาย
$80.4K
วิศวกรฝ่ายขาย
$121K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Globant คือ การพัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $298,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Globant คือ $46,752

แหล่งข้อมูลอื่นๆ