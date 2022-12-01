ไดเรกทอรีบริษัท
Glean เงินเดือน

เงินเดือนของ Glean อยู่ในช่วง $62,409 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับต่ำสุด ถึง $1,054,700 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Glean. อัปเดตล่าสุด: 8/28/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $110K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $340K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$261K

นักสรรหา
$86.1K
ฝ่ายขาย
$289K
วิศวกรฝ่ายขาย
$230K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$1.05M
สถาปนิกโซลูชั่น
$62.4K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Glean การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Glean คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $1,054,700 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Glean คือ $245,692

แหล่งข้อมูลอื่นๆ