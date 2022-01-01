Glassdoor เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Glassdoor อยู่ในช่วง $11,551 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $342,705 สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานการตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Glassdoor. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $192K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $190K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $153K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $254K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$205K
ความสำเร็จของลูกค้า
$122K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$129K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$250K
การดำเนินงานการตลาด
$343K
ผู้จัดการโปรแกรม
$279K
ผู้จัดการโครงการ
$110K
ฝ่ายขาย
$11.6K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$139K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Glassdoor คือ การดำเนินงานการตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $342,705 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Glassdoor คือ $192,000

