Gigamon วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Chennai Metropolitan Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Chennai Metropolitan Area ที่ Gigamon รวม ₹2.64M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Gigamon อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
รวมต่อปี
₹2.64M
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
₹2.37M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹267K
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Gigamon in Chennai Metropolitan Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹4,875,730 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Gigamon สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Chennai Metropolitan Area คือ ₹1,463,244

