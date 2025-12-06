ไดเรกทอรีบริษัท
GHGSat ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Canada ที่ GHGSat อยู่ในช่วง CA$125K ถึง CA$174K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ GHGSat อัปเดตล่าสุด: 12/6/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$97.4K - $115K
Canada
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$90.9K$97.4K$115K$127K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ GHGSat in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$174,300 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ GHGSat สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Canada คือ CA$125,139

