GFT Group
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • United Kingdom

GFT Group วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน United Kingdom

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in United Kingdom ที่ GFT Group รวม £87.7K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ GFT Group อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
GFT Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£87.7K
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
£83.1K
Stock (/yr)
£0
โบนัส
£4.6K
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
8 ปี
ระดับอาชีพใน GFT Group?
Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ GFT Group in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £109,883 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ GFT Group สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United Kingdom คือ £85,716

