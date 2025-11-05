ไดเรกทอรีบริษัท
GFT Group วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Italy

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Italy ที่ GFT Group อยู่ในช่วง €26K ต่อyear สำหรับ Junior Software Engineer ถึง €29.7K ต่อyear สำหรับ Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Italy รวม €27.1K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ GFT Group อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
เพิ่มค่าตอบแทน

เงินเดือนฝึกงาน

ระดับอาชีพใน GFT Group?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักพัฒนา Salesforce

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ GFT Group in Italy อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €31,990 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ GFT Group สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Italy คือ €25,987

แหล่งข้อมูลอื่นๆ