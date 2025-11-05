ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Sao Paulo ที่ GFT Group อยู่ในช่วง R$103K ต่อyear สำหรับ Software Engineer ถึง R$170K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Sao Paulo รวม R$143K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ GFT Group อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
