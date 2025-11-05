ไดเรกทอรีบริษัท
GFT Group
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Sao Paulo

GFT Group วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Sao Paulo

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Sao Paulo ที่ GFT Group อยู่ในช่วง R$103K ต่อyear สำหรับ Software Engineer ถึง R$170K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Sao Paulo รวม R$143K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ GFT Group อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักพัฒนา Salesforce

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ GFT Group in Greater Sao Paulo อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี R$192,934 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ GFT Group สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Sao Paulo คือ R$139,918

แหล่งข้อมูลอื่นๆ