GEP Worldwide วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Hyderabad Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Hyderabad Area ที่ GEP Worldwide รวม ₹1.73M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ GEP Worldwide อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
รวมต่อปี
₹1.73M
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹111K
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹2,034,790 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ GEP Worldwide สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Hyderabad Area คือ ₹1,769,114

แหล่งข้อมูลอื่นๆ