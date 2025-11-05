ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ค่ามัธยฐาน in India ที่ GEP Worldwide รวม ₹1.34M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ GEP Worldwide อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
รวมต่อปี
₹1.34M
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹154K
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
