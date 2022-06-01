ไดเรกทอรีบริษัท
Genuine Parts
Genuine Parts เงินเดือน

เงินเดือนของ Genuine Parts อยู่ในช่วง $51,131 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $203,975 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Genuine Parts. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $100K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $185K
บริการลูกค้า
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$67.8K
กฎหมาย
$169K
การตลาด
$154K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$80.4K
นักสรรหา
$112K
สถาปนิกโซลูชั่น
$204K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Genuine Parts คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $203,975 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Genuine Parts คือ $112,200

