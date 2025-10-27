ไดเรกทอรีบริษัท
Genesys
แพ็คเกจค่าตอบแทน สถาปนิกโซลูชั่น ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Genesys รวม CA$272K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Genesys อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

รวมต่อปี
CA$272K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$54.3K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
18 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ สถาปนิกโซลูชั่น ที่ Genesys in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$204,196 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Genesys สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น in Canada คือ CA$204,196

