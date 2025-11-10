ไดเรกทอรีบริษัท
General Motors
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ

Product Designer 1

ระดับที่ General Motors

เปรียบเทียบระดับ
  1. Product Designer 1L5
  2. Product Designer 2L6
  3. Product Designer 3L7
    4. แสดง 1 ระดับเพิ่มเติม
ค่าเฉลี่ย รายปี ค่าตอบแทนรวม
$100,683
เงินเดือนพื้นฐาน
$95,533
หุ้นจัดสรร ()
$0
โบนัส
$5,150
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
ข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
