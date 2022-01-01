General Dynamics Information Technology เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
General Dynamics Information Technology
เงินเดือนของ General Dynamics Information Technology อยู่ในช่วง $75,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไสเบอร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $164,175 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ General Dynamics Information Technology. อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $112K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรระบบ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $155K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $75K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $143K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $133K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $91K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $100K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $146K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$152K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$91.5K
ผู้จัดการโครงการ
$117K
นักสรรหา
$98.9K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$164K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ General Dynamics Information Technology คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $164,175 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ General Dynamics Information Technology คือ $117,300

