Gazprom
Gazprom เงินเดือน

เงินเดือนของ Gazprom อยู่ในช่วง $13,028 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ความสำเร็จของลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $86,918 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรควบคุม ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Gazprom. อัปเดตล่าสุด: 10/21/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $30.4K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรเดฟออปส์

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $23.9K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $37.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $27.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $37K
ผู้จัดการโครงการ
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$49.5K
วิศวกรควบคุม
$86.9K
นักเขียนโฆษณา
$19.2K
ความสำเร็จของลูกค้า
$13K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $60K
วิศวกรธรณีวิทยา
$37.1K
นักออกแบบกราฟิก
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
นักธนาคารลงทุน
$61.2K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$20.9K
การตลาด
$50.5K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$60.4K
สถาปนิกโซลูชั่น
$63.1K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Gazprom คือ วิศวกรควบคุม at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $86,918 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Gazprom คือ $37,254

