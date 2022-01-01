ไดเรกทอรีบริษัท
Garmin
Garmin เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Garmin ตั้งแต่ $3,575 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ต่ำสุดถึง $258,700 สำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Garmin. อัปเดตล่าสุด: 8/12/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรระบบ

วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $113K

วิศวกรฮาร์ดแวร์ฝังตัว

วิศวกรเครื่องกล
Median $55.6K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $86K
ผู้จัดการโครงการ
Median $110K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $91K
การพัฒนาธุรกิจ
$65.7K
หัวหน้าพนักงาน
$201K
บริการลูกค้า
$91.3K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$166K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$259K
วิศวกรไฟฟ้า
$64.8K
นักวิเคราะห์การเงิน
$56.7K
ทรัพยากรบุคคล
$3.6K
นักออกแบบอุตสาหกรรม
$71.6K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$69.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$96.5K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$75.4K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$127K
นักเขียนทางเทคนิค
$56.7K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Garmin is นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Garmin is $91,000.

