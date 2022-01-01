ไดเรกทอรีบริษัท
GameStop
GameStop เงินเดือน

เงินเดือนของ GameStop อยู่ในช่วง $35,183 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $165,825 สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ GameStop. อัปเดตล่าสุด: 8/27/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $135K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$149K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$166K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$161K
การดำเนินงานการตลาด
$48.5K
วิศวกรเครื่องกล
$119K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$133K
ผู้จัดการโปรแกรม
$154K
ฝ่ายขาย
$35.2K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

5%

ปี 1

15%

ปี 2

40%

ปี 3

40%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ GameStop RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 5% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (5.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (15.00% รายปี)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% ทุกหกเดือน)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% ทุกหกเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ GameStop คือ นักวิเคราะห์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $165,825 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ GameStop คือ $135,000

