ไดเรกทอรีบริษัท
G-Research
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Dallas Area

G-Research วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Dallas Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Dallas Area ที่ G-Research รวม $120K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ G-Research อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
G-Research
Software Engineer
Dallas, TX
รวมต่อปี
$120K
ระดับ
L1
เงินเดือนฐาน
$100K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$20K
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
ระดับอาชีพใน G-Research?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ G-Research in Greater Dallas Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $180,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ G-Research สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Dallas Area คือ $115,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ G-Research

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Vista Equity Partners
  • Squarepoint Capital
  • Personal Capital
  • Transact
  • Marshall Wace
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ