Fullscript
Fullscript เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Fullscript ตั้งแต่ $55,164 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การตลาด ที่ต่ำสุดถึง $127,104 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Fullscript. อัปเดตล่าสุด: 8/15/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $74.3K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักวิเคราะห์การเงิน
$61.2K

การตลาด
$55.2K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$119K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Fullscript คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the L5 level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $127,104 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Fullscript คือ $87,534

