FTI Consulting
FTI Consulting เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน FTI Consulting ตั้งแต่ $87,435 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักบัญชี ที่ต่ำสุดถึง $362,500 สำหรับ ที่ปรึกษาการจัดการ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ FTI Consulting. อัปเดตล่าสุด: 8/15/2025

$160K

ที่ปรึกษาการจัดการ
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
นักบัญชี
$87.4K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$189K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$101K
ทรัพยากรบุคคล
$90.5K
การตลาด
$153K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$96K
ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ FTI Consulting คือ ที่ปรึกษาการจัดการ at the L5 level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $362,500 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ FTI Consulting คือ $135,188

