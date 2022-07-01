ไดเรกทอรีบริษัท
Fresha เงินเดือน

เงินเดือนของ Fresha อยู่ในช่วง $64,118 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $236,500 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Fresha. อัปเดตล่าสุด: 10/18/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $127K
การตลาด
$64.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
นักสรรหา
$92.8K
ฝ่ายขาย
$103K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Fresha คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $236,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Fresha คือ $102,900

