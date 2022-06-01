ไดเรกทอรีบริษัท
FreeAgent CRM เงินเดือน

เงินเดือนของ FreeAgent CRM อยู่ในช่วง $46,384 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $58,800 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ FreeAgent CRM. อัปเดตล่าสุด: 11/24/2025

ฝ่ายขาย
$58.8K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$46.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ FreeAgent CRM คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $58,800 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ FreeAgent CRM คือ $52,592

