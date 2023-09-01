ไดเรกทอรีบริษัท
FPL
FPL เงินเดือน

เงินเดือนของ FPL อยู่ในช่วง $64,675 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $160,800 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ FPL. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $67.6K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$111K
วิศวกรควบคุม
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$64.7K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$103K
ผู้จัดการโครงการ
$161K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ FPL คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $160,800 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ FPL คือ $86,915

