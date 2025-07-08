ไดเรกทอรีบริษัท
Four Seasons Hotel
Four Seasons Hotel เงินเดือน

เงินเดือนของ Four Seasons Hotel อยู่ในช่วง $40,300 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $104,520 สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Four Seasons Hotel. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$160K

นักบัญชี
Median $63K
ผู้ช่วยธุรการ
$105K
บริการลูกค้า
$40.3K

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$85.5K
การตลาด
$74.6K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$43K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Four Seasons Hotel คือ ผู้ช่วยธุรการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $104,520 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Four Seasons Hotel คือ $68,813

