ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Vancouver ที่ Fortinet อยู่ในช่วง CA$107K ต่อyear สำหรับ P1 ถึง CA$236K ต่อyear สำหรับ P6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Vancouver รวม CA$115K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Fortinet อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
P1
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Fortinet RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
