ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Vancouver ที่ Fortinet อยู่ในช่วง CA$107K ต่อyear สำหรับ P1 ถึง CA$236K ต่อyear สำหรับ P6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Vancouver รวม CA$115K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Fortinet อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
P1
Software Engineer 1(ระดับเริ่มต้น)
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
Software Engineer 2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
Senior Software Engineer
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
Staff Software Engineer
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Fortinet RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



