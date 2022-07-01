ไดเรกทอรีบริษัท
Foresight Sports
Foresight Sports เงินเดือน

เงินเดือนของ Foresight Sports อยู่ในช่วง $105,525 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $132,600 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Foresight Sports. อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$118K
ผู้จัดการโครงการ
$133K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$106K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Foresight Sports คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $132,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Foresight Sports คือ $117,585

