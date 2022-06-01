ไดเรกทอรีบริษัท
FOCO
FOCO เงินเดือน

เงินเดือนมัธยฐาน FOCO คือ $49,000 สำหรับ การขาย Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ FOCO. อัปเดตล่าสุด: 8/10/2025

การขาย
$49K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ FOCO คือ การขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $49,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ FOCO คือ $49,000

