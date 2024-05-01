ไดเรกทอรีบริษัท
Florida Blue
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Florida Blue เงินเดือน

เงินเดือนของ Florida Blue อยู่ในช่วง $66,500 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $151,900 สำหรับตำแหน่ง Cybersecurity Analyst ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Florida Blue. อัปเดตล่าสุด: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $115K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $66.5K
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$106K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
สถาปนิกโซลูชั่น
$131K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Florida Blue คือ Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $151,900 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Florida Blue คือ $112,775

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Florida Blue

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Airbnb
  • SoFi
  • Spotify
  • Apple
  • Stripe
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ