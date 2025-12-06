ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Flagstar Ban อยู่ในช่วง $89.1K ถึง $130K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Flagstar Ban อัปเดตล่าสุด: 12/6/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$102K - $117K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$89.1K$102K$117K$130K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Flagstar Ban อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $129,800 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Flagstar Ban สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) คือ $89,100

