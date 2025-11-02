ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Fishbowl รวม $115K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Fishbowl อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Fishbowl
Software Engineer
hidden
รวมต่อปี
$115K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
$100K
Stock (/yr)
$15K
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Fishbowl?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Fishbowl in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $145,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Fishbowl สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States คือ $106,000

