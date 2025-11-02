ไดเรกทอรีบริษัท
First Republic Bank
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ธุรกิจ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ First Republic Bank รวม $190K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ First Republic Bank อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
First Republic Bank
Business Analyst
San Francisco, CA
รวมต่อปี
$190K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
$150K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$40K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
15 ปี
ระดับอาชีพใน First Republic Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ First Republic Bank in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $360,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ First Republic Bank สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ in United States คือ $190,000

