First American Financial
แพ็คเกจค่าตอบแทน สถาปนิกโซลูชั่น ค่ามัธยฐาน in United States ที่ First American Financial รวม $325K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ First American Financial อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025

First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
รวมต่อปี
$325K
ระดับ
Principal Engineer
เงินเดือนฐาน
$273K
Stock (/yr)
$25K
โบนัส
$27.3K
อายุงานในบริษัท
7 ปี
ประสบการณ์
20 ปี
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a สถาปนิกโซลูชั่น at First American Financial in United States sits at a yearly total compensation of $382,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at First American Financial for the สถาปนิกโซลูชั่น role in United States is $300,300.

