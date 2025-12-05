ไดเรกทอรีบริษัท
Fidelity National Financial
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการโครงการ in India ที่ Fidelity National Financial อยู่ในช่วง ₹2.2M ถึง ₹3.02M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Fidelity National Financial อัปเดตล่าสุด: 12/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$27.2K - $32.2K
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$25.1K$27.2K$32.2K$34.3K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ Fidelity National Financial in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹3,017,086 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Fidelity National Financial สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ in India คือ ₹2,203,784

