ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก in United States ที่ Fidelity Investments อยู่ในช่วง $90.4K ต่อyear สำหรับ L3 ถึง $410K ต่อyear สำหรับ L9|VP Software Engineering แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $133K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Fidelity Investments อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
L3
$90.4K
$84.8K
$381
$5.2K
L4
$112K
$100K
$1.8K
$10.3K
L5
$145K
$127K
$2.7K
$15.5K
L6
$183K
$154K
$3.7K
$25K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Fidelity Investments การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)