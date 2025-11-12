ไดเรกทอรีบริษัท
Fidelity Investments
ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in United States ที่ Fidelity Investments อยู่ในช่วง $86.8K ต่อyear สำหรับ L3 ถึง $218K ต่อyear สำหรับ L7 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $143K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Fidelity Investments อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
L3
Associate Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
$86.8K
$81.8K
$1.3K
$3.6K
L4
Software Engineer
$110K
$99.6K
$786
$9.3K
L5
Senior Software Engineer
$149K
$127K
$0
$22.2K
L6
Principal Software Engineer
$186K
$143K
$5.3K
$38.1K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Fidelity Investments การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ที่ Fidelity Investments in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $218,167 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Fidelity Investments สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in United States คือ $139,000

