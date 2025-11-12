ไดเรกทอรีบริษัท
Fidelity Investments
Fidelity Investments วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง เงินเดือน ใน Greater Bengaluru

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in Greater Bengaluru ที่ Fidelity Investments อยู่ในช่วง ₹1.52M ต่อyear สำหรับ L4 ถึง ₹4.61M ต่อyear สำหรับ L6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru รวม ₹1.98M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Fidelity Investments อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
L3
Associate Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
Software Engineer
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
Senior Software Engineer
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
Principal Software Engineer
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Fidelity Investments การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ที่ Fidelity Investments in Greater Bengaluru อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹4,855,892 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Fidelity Investments สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in Greater Bengaluru คือ ₹2,088,869

