ไดเรกทอรีบริษัท
Fidelity Investments
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Fidelity Investments เงินเดือน

เงินเดือนของ Fidelity Investments อยู่ในช่วง $7,960 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $446,667 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Fidelity Investments. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

วิศวกรซอฟต์แวร์มือถือ

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรเดฟออปส์

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

วิศวกรคริปโต

วิศวกรระบบ

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
สถาปนิกโซลูชั่น
L6 $166K
L7 $233K

สถาปนิกข้อมูล

สถาปนิกคลาวด์

Cloud Security Architect

นักวิเคราะห์การเงิน
L3 $69.6K
L6 $138K
บริการลูกค้า
Median $60K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
L4 $105K
L5 $140K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักวิเคราะห์ข้อมูล
L3 $73.3K
L4 $87.4K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Median $160K
ผู้จัดการโครงการ
Median $163K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $250K
การตลาด
Median $155K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $192K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $138K
ฝ่ายขาย
Median $96K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $240K
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
Median $135K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $98K
นักลงทุนร่วมทุน
Median $185K

หลักการ

นักบัญชี
$102K

นักบัญชีเทคนิค

ผู้ช่วยธุรการ
$60.2K
การดำเนินงานธุรกิจ
$69.2K
วิศวกรไฟฟ้า
$398K
ทรัพยากรบุคคล
$8K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$234K
นักสรรหา
$70.4K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Fidelity Investments การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Fidelity Investments is วิศวกรซอฟต์แวร์ at the L9|VP Software Engineering level with a yearly total compensation of $446,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fidelity Investments is $157,072.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Fidelity Investments

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ