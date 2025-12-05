ไดเรกทอรีบริษัท
Ferrovial
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรโยธา in Spain ที่ Ferrovial อยู่ในช่วง €27.1K ถึง €39.3K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ferrovial อัปเดตล่าสุด: 12/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$35.5K - $41.2K
Spain
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$31.3K$35.5K$41.2K$45.4K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรโยธา ที่ Ferrovial in Spain อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €39,348 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ferrovial สำหรับตำแหน่ง วิศวกรโยธา in Spain คือ €27,113

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

