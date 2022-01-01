ไดเรกทอรีบริษัท
Fast Enterprises
Fast Enterprises เงินเดือน

เงินเดือนของ Fast Enterprises อยู่ในช่วง $66,300 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $159,200 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Fast Enterprises. อัปเดตล่าสุด: 10/9/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $99.6K
L2 $137K
L3 $127K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Median $130K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $135K

สถาปนิกโซลูชั่น
Median $95K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $116K
Information Technologist (IT)
$108K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$66.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$159K
ผู้จัดการโครงการ
$147K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$159K
นักเขียนเทคนิค
$90.9K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Fast Enterprises คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $159,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Fast Enterprises คือ $127,000

