Fast Enterprises
Fast Enterprises สวัสดิการ

มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095

ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • Life Insurance

  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Disability Insurance

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • Sick Time

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sabbatical

  • Free Snacks $730

  • Free Lunch

  • Employee Assistance Program

  • Military Leave

  • 401k

  • Flexible Spending Account (FSA)

  • Learning and Development

  • Donation Match

