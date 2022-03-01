ไดเรกทอรีบริษัท
Farmers Business Network
Farmers Business Network เงินเดือน

เงินเดือนของ Farmers Business Network อยู่ในช่วง $171,638 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $480,390 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Farmers Business Network. อัปเดตล่าสุด: 10/9/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $180K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$205K
ทรัพยากรบุคคล
$176K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$199K
ผู้จัดการโปรแกรม
$281K
นักสรรหา
$172K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$480K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Farmers Business Network การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Farmers Business Network คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $480,390 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Farmers Business Network คือ $198,739

