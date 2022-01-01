ไดเรกทอรีบริษัท
Farfetch เงินเดือน

เงินเดือนของ Farfetch อยู่ในช่วง $22,689 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเขียนโฆษณา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $198,900 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Farfetch. อัปเดตล่าสุด: 10/9/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรข้อมูล

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L2 $45.3K
L3 $70.1K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $37.7K

การตลาด
Median $105K
ผู้จัดการโครงการ
Median $39.9K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $69.8K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$111K
นักเขียนโฆษณา
$22.7K
บริการลูกค้า
$75.4K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$77.9K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$199K
นักวิเคราะห์การเงิน
$54.2K
ทรัพยากรบุคคล
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
นักสรรหา
$85.4K
สถาปนิกโซลูชั่น
$79.4K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$47.9K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Farfetch RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Farfetch คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $198,900 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Farfetch คือ $54,174

แหล่งข้อมูลอื่นๆ