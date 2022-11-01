ไดเรกทอรีบริษัท
Fareportal
Fareportal เงินเดือน

เงินเดือนของ Fareportal อยู่ในช่วง $16,925 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $204,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Fareportal. อัปเดตล่าสุด: 10/15/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $16.9K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $150K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Fareportal คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $204,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Fareportal คือ $150,000

