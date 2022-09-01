ไดเรกทอรีบริษัท
Fandom
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Fandom เงินเดือน

เงินเดือนของ Fandom อยู่ในช่วง $60,775 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $90,545 สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Fandom. อัปเดตล่าสุด: 9/12/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $60.8K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$90.5K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$89.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
ความไว้วางใจและความปลอดภัย
$74.4K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Fandom คือ นักวิเคราะห์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $90,545 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Fandom คือ $82,095

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Fandom

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Tesla
  • PayPal
  • Snap
  • DoorDash
  • Flipkart
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ