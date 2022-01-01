ไดเรกทอรีบริษัท
Fanatics
Fanatics เงินเดือน

เงินเดือนของ Fanatics อยู่ในช่วง $7,881 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $305,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Fanatics. อัปเดตล่าสุด: 10/18/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $210K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
Median $65K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $238K
การตลาด
Median $120K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $131K
ผู้ช่วยธุรการ
$103K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$7.9K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$164K
ทรัพยากรบุคคล
$163K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$151K
นักสรรหา
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$238K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$125K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Fanatics การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Fanatics คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $305,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Fanatics คือ $156,975

